تجديد حبس خادمة سرقت 500 دولار و33 ألف جنيه من شقة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس خادمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقتها 500 دولار و33 ألف جنيه من شقة بالتجمع.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة «ن.خ» خادمة سرقت مبلغ مالي من شقة تتردد عليها لتنظيفها بالتجمع، وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان المبلغ المسروق.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا من "م. ع"، يتهم فيه خادمة، بسرقة مبلغ مالي من شقته أثناء تنظيفها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.