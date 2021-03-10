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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لتتخلص منه.. سيدة تترك رضيعها أمام عيادة بالمرج.. تجديد حبس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:12 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس سيدة تركت طفلها الرضيع أمام عيادة طبيب بالمرج، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقرت المتهمة بأنها والدة الطفل الرضيع وحملت به سفاحا، وقررت التخلص من مسؤوليته بتركه أمام العيادة حتى يتولى رعايته الطبيب، وقد عثر أهالي منطقة المرج على طفل رضيع حديث الولادة أمام عيادة طبيب، ولم يتعرف عليه أحد من سكان المنطقة أو المترددين على العيادة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من طبيب، يُفيد يعثور أهالي المنطقة على طفل رضيع والحبل السري مربوط أمام العيادة الخاصة به بدائرة القسم، ولم يتعرف عليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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