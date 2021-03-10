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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:08 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
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رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021، تصدر محركات البحث عبر الإنترنت والسوشيال ميديا بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم الاقتراب الوشيك على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات، ولهذا من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تانية إعدادي خلال نهاية الأسبوع الحالي في المدارس.

رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021


وتقدم الدستور لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاربعاء الموافق 10-3-2021، رابط استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 من خلال الرابط التالي:- thaneduone emis gov eg ، أعلنت مدريات التربية والتعليم الاقتراب الوشيك على الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات، ولهذا من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تانية اعدادي خلال نهاية الأسبوع الحالي في المدارس.

موعد انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 للمواد الأساسية المضافة للمجموع، حيث يتم وضعها ولأول مرة من قبل الوزارة نفسها والتي بدأت في 23 يناير 2021، وتم وضع جداول امتحانات النقل في المدة ما بين 10 يناير 2021 حتى 5 فبراير 2021.

وأضافت الوزارة أن كل إدارة لها جدول مختلف عن الآخر وليس بالضرورة أن كل الطلاب يمكن أن تبدأ امتحانتها بداية من 10 يناير 2021.

تسريب مادة التاريخ في صفحة شاومينج


وعن تسريب مادة التاريخ في صفحة شاومينج، استنكرت صفحة شاومينج ما تداولته الصفحات علي السوشيال ميديا المختلفة وأكدت أنه ليس هناك أى أساس من الصحة لهذه الشائعات التي تثير وترعب الطلبة، وما هي إلا صفحات وهمية ونتابع معكم تفاصيل نتائج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي ونتائجهم خلال ساعات قليلة من الان فور إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية مع خالص تمنياتنا بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات.

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