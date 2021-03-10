ياسر سليم يستعرض رؤيته لزيادة ربحية المواقع الإلكترونية الصحفية

قال ياسر سليم، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه من الممكن أن تتوافر الآليات العملية لتحقيق عوائد ضخمة للمواقع الخبرية الخاصة بالمؤسسات الصحفية، إذا تضمن المجلس القادم أعضاء يمتلكون الوعي والفهم والتواصل الكافيين للتفاوض مع منصات المحتوى العالمية لجلب أكبر نسبة من عوائدها لصالح مواقع إنتاج المحتوى الإخباري المصرية.وأضاف سليم، في بيان له، أن الصحافة الورقية ستبقى مع الإنترنت كما بقيت مع مختلف الوسائط الأخرى التي هددت الوسيط الورقي وبقى معاها شامخًا "الإذاعة ثم التليفزيون".وأكد أن الوسيط الورقي باقٍ، ونماذج شرق آسيا تؤكد هذه المقولة بأرقام توزيع فلكية للصحافة المطبوعة، وأوقن أن الوسيط الإلكتروني للصحافة هو ذراع جديدة يضيف للقديم ولا ينتقص منه.وأوضح: "تبقى الحلول الجذرية في ضرورة إيجاد مناخ حر لعمل الصحافة بذراعيها الورقي والإلكتروني لكي تتمكن من إنتاج محتوى قوي ومنافس، وتبقى تلك الحلول الجذرية رهنًا بعمل نقابي فعال، ونقابيين مؤمنين حقًا بما يقولون، وجادين لتحقيقه".