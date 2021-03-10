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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:57 ص
موظف
موظف
وكالات
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أحيانا يتخرج المرء من جامعة جيدة ويحصل منها على مرتبة الشرف، وقد يكون حاملا أيضا لدرجة الماجستير، ولكن بطريقة ما تكون الوظائف الوحيدة المتاحة أمامه هي تلك التي تتطلب مجرد حصوله على شهادة الثانوية العامة أو تخرجه من كلية ما.

وفي ذلك السياق، من الممكن أن يمثل تأهل المرء للوظيفة بدرجة أكبر من اللازم، خسارة بالنسبة له عندما ينتهي به الأمر في تلك الوظيفة، رغما عن إرادته.

ويقول المعالج النفسي، إينو ماس، إنه من الممكن أن يمثل ذلك مشكلة عندما لا تتطابق توقعات المرء من الوظيفة مع الواقع الذي يعيشه.

من ناحية أخرى، يقول ماس، إنه لا يجب لأحد أن يشعر بأنه تحت ضغط العثور على الوظيفة المثالية، أو وصف نفسه بأنه يعمل 50 ساعة في الأسبوع، حيث أنه من الأفضل النظر إلى الوضع بمجمله.

ويشير ماس إلى أنه من الممكن أن يكون الأشخاص الذين يختارون وظيفة قد لا تتناسب تماما مع ما تخصصوا فيه أثناء دراستهم ولكن ذات راتب جيد وتوفر لهم الأمان، أكثر سعادة من غيرهم، وذلك لأن وظيفتهم توفر لهم مساحة وفرصة للتركيز على أسرتهم أو حياتهم الخاصة.

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