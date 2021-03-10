نظر دعوى غلق سلسلة صيدليات شهيرة لمخالفتها القانون اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة ولها فروع متعددة، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73 ق، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة، وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن، حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.