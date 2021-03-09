«الإحصاء» يكشف خريطة الصادرات المصرية عبر الحدود

احتلت المطارات المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية الأعلى مرورًا للصادرات المصرية خلال عام 2020، لتسجل 7.3 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 915.7 مليون دولار.ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر عبر ميناء الاسكندرية 6.31 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.7 مليون دولار خلال عام.أضاف صادرات مصر عبر ميناء السويس بلغت 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 614.1 مليون دولار خلال عام، يليه ميناء الدخيلة 2.007 مليار دولار مقابل 2.08 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.