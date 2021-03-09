السبت.. أسقفية الشباب تطلق دورة عن «التسويق الإلكتروني»

تطلق أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا موسى، دورة جديدة للتسويق الإلكتروني، للشباب القبطي ابتداءً من السبت 13 مارس وعلى مدار شهر متواصل.وتهدف الدورة إلى تعليم الشباب القبطي، كيفية إدارة صفحات التواصل الاجتماعي وكتابة المحتوى، وذلك لتنمية مهاراتهم للتأهيل إلى سوق العمل ومتطلباته.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.