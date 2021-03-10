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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:51 ص
الذهب
الذهب
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يتصدر محرك البحث "جوجل" وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أسعار الذهب في مصر، ويعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة، في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.

أسعار الذهب اليوم في مصر


وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 10-3-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم؛ حيث شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في السوق المحلي مقارنة بالأمس 8 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم.

أما على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لأكثر من 2% متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، تزامنا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد زاد 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية نحو 862 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 754 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 647 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6042 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27310 جنيهًا وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة، أما سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.

أسعار المعادن النفيسة

سعر الاوقية (الأونصة) عالميًا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية عالميا 1716.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت الفضة 3.4% إلى 25.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1173.35 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2293.11 دولارًا للأوقية.

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