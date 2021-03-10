أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

أسعار الذهب اليوم في مصر





سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية نحو 862 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 754 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 647 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء وفيما يخص سعر الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6042 جنيهًا، كما بلغ سعر الأوقية نحو 27310 جنيهًا وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة، أما سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 881 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1750 دولارًا.



أسعار المعادن النفيسة



سعر الاوقية (الأونصة) عالميًا



وصعد الذهب في المعاملات الفورية عالميا 1716.11 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت الفضة 3.4% إلى 25.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1173.35 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2293.11 دولارًا للأوقية.