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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: المصادقة على إجراء الاقتراع باستخدام أجهزة تسريع النتائج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:59 م
المفوضية العليا
المفوضية العليا للانتخابات في العراق
أ ش أ
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الثلاثاء، المصادقة على إجراء الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج.

وأوضحت المفوضية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أنه "مع تزايد وتيرة عمل مفوضية الانتخابات، صدّق مجلس المفوضين على إجراءات الاقتراع العام والعد والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج، آخذين بنظر الاعتبار توصيات مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، مستندين في ذلك إلى الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة والترشيح الفردي حسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أصبح العراق بموجبه (83) دائرة انتخابية".

وأضافت: إن مجلس المفوضين وافق على الآلية التي اقترحتها دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المفوضية- وهي الدائرة المسئولة فنيا عن إدخال بيانات نتائج الاقتراع- لاختيار مدخلي بيانات استمارات النتائج والتسوية والمطابقة الخاصّة بمحطات الاقتراع البالغ عددها أكثر (58000) محطّة".

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