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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل ضبط مرتكب واقعة التحرش بطفلة المعادى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:50 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، عن تفاصيل ضبط المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

وقال المصدر الأمني، لـ«الدستور»، إنه بشأن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي، وبإجراء رجال المباحث برئاسة المقدم إسلام بكر تحرياتهم، تبين أن مكان الواقعة في العقار الكائن بميدان الحرية أمام معمل تحاليل أورام.

وتقدمت كل من أوچينا مجدي، 34 سنة، موظفة بمعمل تحاليل، مقيمة بدائرة القسم ونجلاء ناجي، ٤٨ سنة، موظفة بذات المعمل ومقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة ببلاغ لنيابة جنوب القاهرة الكلية عن ذات الواقعة، حيث أفادتا بقيام أحد الأشخاص لا تعلمان عنه أي بيانات بالتحرش الجسدي بطفلة صغيرة غير معلوم بياناتها أمام باب المعمل محل عملهما مساء أمس.

بإجراء التحريات اللازمة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "محمد.ج"، 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بشركة متخصصة في منظومة الكاميرات والأمن ومقيم بدار السلام وقيدت الأوراق برقم ١٨٤٠ لسنة ٢٠٢١ إداري القسم.

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