البرلمان الإيراني: الاتفاق النووي أصبح «شبه ميت»

قال حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق النووي أصبح شبه ميت ولم يبق منه سوى اسمه.وأضاف عبد اللهيان أن إيران ليست عاجزة عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% ولن ننتظر الأطراف الأخرى حتى تتخذ خطواتها. وفق لقناة العربية الاخبارية.وقال إن "الأمريكيين يريدون التفاوض فقط من أجل الوصول إلى أهدافهم الخاصة وليس لديهم أي اعتقاد بسياسة تحقق مكاسب لجميع الأطراف".تأتي تصريحات مساعد رئيس البرلمان في وقت دعت فيه طهران اليوم الثلاثاء واشنطن إلى العودة للاتفاق دون شروط، وعدم تعقيد مسار الدبلوماسية.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: ننصح البيت الأبيض بالعودة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي وعدم تعقيد مسار الدبلوماسية أكثر مما هو عليه.تأتي هذه التصريحات فيما تستمر السلطات الإيرانية بمواصلة انتهاكاتها لبنود الاتفاق النووي، متمسكة برفع العقوبات قبل العودة للتفاوض، بينما تؤكد واشنطن ألا رفع للعقوبات قبل رجوع إيران إلى التزاماتها والتراجع عن كافة الانتهاكات السابقة التي سجلت منذ أشهر.ولعل آخر تلك الانتهاكات، ما كشفه تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز أمس الاثنين.