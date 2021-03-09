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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يرصد أهم 10 سلع ارتفعت صادراتها بنهاية 2020

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:44 م
سلع الفواكة
سلع الفواكة
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع المصرية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام الماضى 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 2.76 مليار دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 2.77 مليار خلال ديسمبر 2019.

وارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة لـ 161.2 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 149.3 مليون خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من أسمدة لـ 129.7 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 89.2 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

وسجلت الصادرات من لدائن "مواد بلاستيكية" 116.6 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 86.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

وبلغت قيمة الصادرات من فواكه طازجة 115.6 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 50.5 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع 128.8%.

كما بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 55.1 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 10.5 مليون دولار خلال ديسمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 426.6%.

وسجلت الصادرات من برتقال طازج 45.3 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 25.5 مليون دولار خلال ديسمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 77.5%.
وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 31.4 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 29.9 مليون دولارخلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

بلغت قيمة الصادرات من أثاث 22.4 مليون دولار خلال شهر ديمسبر 2020 مقابل 19.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.
بلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 21.3 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2020 مقابل 19.2 مليون دولار خلال ديمسبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

بلغت قيمة الصادرات من أصناف جاهزة من مواد نسيجية 21.1 مليون دولار خلال ديسمبر 2020 مقابل 18.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

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