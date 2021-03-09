تفاصيل مهرجان «ملتقى الصحة والجمال والإبداع» بموسمه الخامس

يقام مهرجان العناية بصحة وجمال المرأة سنويا من أجل التوصل لأحدث ماوصل إليه العالم في هذا المجال، والاستفادة من خبراء التجميل والأطباء في مصر والشرق الأوسط.وكشفت الإعلامية شاهندة أنور، المستشار الإعلامي للنادي الدبلوماسي التابع مركز السلام للدبلوماسيه الدولية ومديرة شركة "بلدنا" المنظمة للحدث، عن نعقاد الموسم الخامس لمهرجان العناية بصحة وجمال المرأة تحت عنوان "ملتقى الصحة والجمال والإبداع"، في أحد أكبر الفنادق بالقاهرة يوم 27 مارس الحالي، تحت رعاية النادي الدبلوماسي الذي يرأسه السفير فليب عجيب، وسيشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومصممي الأزياء بجميع أنحاء الوطن العربي، وبحضور نخبة من الأطباء المختصين في مجال الصحة والتجميل والتغذية لإعطاء بعض النصائح.وأوضحت أن الملتقي سيتضمن خطوط الموضة لصيف ٢٠٢١ الذي يقدمه مجموعة من صناع الأزياء وخبراء الموضة سيتم ذكر أسمائهم لاحقًا.وتتضمن فعاليات الملتقي تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام، والمهتمين بالصحة والجمال والأزياء.