انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تطوير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لافتًا إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد الشوارع والطرق بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة طبقًا للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا وذلك لتسهيل الحركة والانتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز وربط القرى التابعة لها.وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الإنتهاء من رصف طريق (القوصيةالسراقنا) التابع لمركز القوصية ضمن خطة الرصف للعام المالي 20202021 لافتًا إلى المتابعة المستمرة والتواجد الميداني من قيادات المحافظة وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية لأعمال ومراحل الرصف التي تمت ضمن أعمال إعادة الرصف بطريق السراقنا بطول 3.4 كم بطريق مدينة القوصيةالدير المحرق المعروف باسم طريق السراقنا الأوسط والذي يخدم قرى الغرب بمركز القوصية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساعد في عمليات التنمية التي يجرى تنفيذها.