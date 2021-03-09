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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:53 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢١٢٠٢٠م

وأضاف "وكيل الوزارة" أن المقيد ١٠٩٥٠ طالبا وطالبة حضر منهم ١٠٩٢٢،وتغيب ٢٨ ونسبة دخول الموقع ١٠٠%، وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر على مستوى مدارس المحافظة ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

كما أدى طلاب الصف الثاني "تعليم فني" بجميع نوعياته، امتحان اليوم بسهولة ويسر مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مدارس المحافظة.

وتابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية بإدارة دمياط التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات ومدرسة الثانوية الزخرفية بنات متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

وخلال جولته أكد "عثمان" على مديري المدارس بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.

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