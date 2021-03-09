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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

30322 طالبا بالصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بالبحيرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:51 ص
امتحانات الثانوي
امتحانات الثانوي بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 2021، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وصرح الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن امتحانات اليوم قد سادها جو من الهدوء حيث واصل طلاب المرحلة الثانوية أداء امتحاناتهم فأدى طلاب الصف الثانى الثانوي امتحاناتهم في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء وبلغ عددهم ٣٠٣٣٢ طالبا وطالبة في ١١٠ مدارس على مستوى ١٨ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه يتم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

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