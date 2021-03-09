النفط الليبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، مصطفى صنع الله، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.وبحسب ما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم الثلاثاء، فقد استعرض الطرفان، إمكانية تكرار التجربة الناجحة بين المؤسسة والبرنامج وائتلاف شركات «ريبسول توتال»، و«أو إم في»، و«أكوينور»، حيث نُفذ من خلال هذه الشراكة برامج شملت مناطق أوباري وبلديات بالجبل الغربي ومناطق أخرى.وتعد المؤسسة من خلال شريكها ائتلاف «ريبسول» هي الممول الأكبر لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا خلال العام 2017، وشملت التدخلات قطاع الصحة والمياه والطاقات المتجددة وصيانة المرافق التعليمية.وثمن صنع الله جهود البرنامج، متمنيا للقائمين عليه التوفيق والاستمرار لدعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا ضرورة تكثيف التواصل مع إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة؛ للتنسيق في هذا الجانب الإنساني الداعم للاستقرار داخل الدولة.