الندوة التثقيفية.. السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «حلم الشهيد»

عرضت الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "حلم الشهيد"، والذى يتحدث عن شهداء الوطن، والتضحيات الخالدة التي قدموها للوطن، وشهداء مصر جيلًا بعد جيل على مدار تاريخها الطويل، حيث قدمت العسكرية المصرية خير أبنائها للحفاظ على راية مصر مرفوعة.ويشارك في الندوة، والتي تأتي بعنوان "لولاهم ما كنا هنا"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".