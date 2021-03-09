أهمها تحديد المساحات المزروعة.. 6 أهداف لقانون الري الجديد

يستكمل مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المقبلة مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بعد الموافقة عليه بصفة مبدئية خلال الجلسة العامة الماضية.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأغراض أهمها:1- تنظيم عملية توزيع المياه والمحافظة عليها وترشيدها.2- تحديد المساحات المقررة للزراعة.3- تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف.4- تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه.5- تنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.6- حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.