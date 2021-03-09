دراسة تكشف فعالية لقاح «فايزر» ضد سلالة كورونا البرازيلية

كشفت دراسة معملية فعالية لقاح "فايزر-بيونتيك" في تحييد سلالة فيروس كورونا التي تم رصدها في البرازيل.وأفادت الدراسة التي أجراها علماء من الشركتين الأمريكية والألمانية وفرع جامعة تكساس الطبي- ونشرتها دورية "نيو إنجلاند الطبية" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- بأنه من خلال فحص عينات الدم المأخوذة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ثبت أن اللقاح "بي إن تي 162 بي 2" أدى إلى تحييد نسخة معدّلة هندسيًا من الفيروس تحتوي على نفس التحول الجيني في سلالة "بي.1" شديدة العدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.وقال العلماء: إن قدرة اللقاح للتحييد تعادل تقريبًا تأثيره على نسخة سابقة أقل عدوى من الفيروس من العام الماضي.جدير بالذكر أن شركة فايزر وجدت في الدراسات التي نُشرت سابقًا أن لقاحها أدى إلى تحييد السلالات الأخرى الأكثر عدوى التي تم رصدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، على الرغم من أن السلالة الجنوب إفريقية قد تقلل من الأجسام المضادة الوقائية التي ينتجها اللقاح.