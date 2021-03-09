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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء توافد طلاب «تانية ثانوي» لامتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:04 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأ منذ قليل، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، على لجانهم الامتحانية، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول 20202021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

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