بدء توافد طلاب «تانية ثانوي» لامتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، على لجانهم الامتحانية، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول 20202021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.