النائب العام الليبي يحقق في تأخر التعاقد بتوريد لقاحات كورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 11:46 م
عبير سليمطباعة
أعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء اليوم، أنه استدعى وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والاستماع لإفاداتهم بخصوص تأخر التعاقد في توريد لقاح كورونا إلى البلاد.
وأوضح المكتب في بيان نقلته قناة "218" الليبية، أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 201224 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع "مجمع كوفاكس بالتعاون" مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.
كما أوضح قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يتابع كذلك، عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فيروس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.
وأكد على أنه سيلاحق كل من أهمل أو قصّر في إنجاز العمل المطلوب.
وأوضح المكتب في بيان نقلته قناة "218" الليبية، أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 201224 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع "مجمع كوفاكس بالتعاون" مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.
كما أوضح قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يتابع كذلك، عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فيروس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.
وأكد على أنه سيلاحق كل من أهمل أو قصّر في إنجاز العمل المطلوب.