النائب العام الليبي يحقق في تأخر التعاقد بتوريد لقاحات كورونا

أعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء اليوم، أنه استدعى وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والاستماع لإفاداتهم بخصوص تأخر التعاقد في توريد لقاح كورونا إلى البلاد.وأوضح المكتب في بيان نقلته قناة "218" الليبية، أنه يتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 94 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 201224 بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع "مجمع كوفاكس بالتعاون" مع منظمة اليونيسيف والمفترض وصولها في نهاية الأسبوع.كما أوضح قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يتابع كذلك، عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توافرها من لقاح فيروس كوفيد 19 والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد.وأكد على أنه سيلاحق كل من أهمل أو قصّر في إنجاز العمل المطلوب.