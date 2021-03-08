ياسمين علي: «لا يمكن لي أن أتعاون مع حمو بيكا» (فيديو)

قالت الفنانة ياسمين علي إنها لا تحب أغاني المهرجانات ولا تحب أن تشارك مطربيها أعمالهم الفنية سواء غناء أو تمثيل، حتى لو عرض عليها مبلغ مالي كبير.أضافت ياسمين، في ندوة بـ«الدستور» أنها من الممكن أن يعرض عليها عمل وتعجب بالشخصية التي عرضت عليها وتوافق على تقديمها وبعد انتهائها تكتشف أن هناك مطرب مهرجانات كحمو بيكا مشارك في العمل أو يظهر كضيف شرف: "في هذه الحالة أنا لم أكن أعرف ولا يمكن أن أتراجع عن قراري، وسبب موقفي هذا أن المهرجانات كما يطلق عليها أفسدت الذوق العام في مصر واستمرارها مضر بشكل كبير".