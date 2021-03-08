إيبارشية ملوي تبث اجتماع عمانوئيل أونلاين

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات الاجتماع الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس "عمانوئيل"، وذلك عبر تقنية البث المباشر.ويناقش الاجتماع، تأملات في العهد القديم بالكتاب المقدس، بحضور عدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.