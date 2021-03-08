التحالف يحبط استهداف جنوب السعودية بصاروخ باليستى



وشدد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي وأنه سيتصدى لهذه الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت أمس اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي المستهدف لمرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران، مما تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية مستهدفًا مجينة خميس مشيط.وأكد التحالف العربي في بيان مساء اليوم أنه يتعامل بحكمة مع تجاوزات الحوثيين وسيتحرك في إطار القانون الدولي والإنساني، حسب قناة "العربية".