الأمم المتحدة تؤكد دعمها للمرحلة الانتقالية في السودان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بالقصر الجمهوري في الخرطوم مع رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية.وأوضح «فولكر» أن اللقاء تناول مهام وتفويض بعثة يونيتامس المتمثل في دعم الفترة الانتقالية بالسودان، مبينًا أن البعثة ستعمل بالتنسيق مع حكومة السودان لدعم قضايا التعداد السكاني والانتخابات وعملية بناء السلام فضلًا عن دعم المرحلة الثانية من عملية السلام، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وقال «فولكر»: إن البعثة تعمل على حشد الدعم والموارد الدولية لمساعدة السودان خلال مرحلة الانتقال خاصة في المسارات الاستراتيجية المتمثلة في الانتقال السياسي، وعملية بناء السلام، والإنعاش الاقتصادي.وأوضح رئيس بعثة يونيتامس أن اللقاء أمَّن على ضرورة استمرار التواصل لضمان تنفيذ أولويات السودان خلال الفترة الانتقالية.