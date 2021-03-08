رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قصة كفاح الست «نجاة».. تعمل فى مهنة الخياطة منذ 60 عامًا لتربية بناتها (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:55 م
نجاة
نجاة
الفيوم - زينب علاء
طباعة
تحتفل مصر فى 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة لتكريم الأمهات المكافحات وأصحاب قصص النجاح والعطاء.

ونستعرض قصة كفاح لسيدة عظيمة كافحت في حياتها: إنها الحاجة "نجاة هاشم عبدالحميد" 61 سنة ربة منزل مقيمة قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، صاحبة قصة كفاح امتدت لأكثر من 60 سنة، حيث تزوجت فى سن صغيرة من أحد أبناء بالقرية، ورزقها الله منه بخمسة بنات.

وقالت الحاجة "نجاة": إنها تعمل فى مهنة الخياطة من يوم كانت طفلة تعلمتها من والدتها، وعن ذكرياتها مع مهنة الخياطة قالت إن أول جلابية قامت بتفصيلها تقاضت عليها 10 قروش، وظلت فترة كبيرة تفصل العبايات الفلاحى للسيدات فى القرية، وتعرضت مؤخرًا لظروف صحية وضعف النظر فأصبحت قليلًا ما تجلس على ماكينة الخياطة.

وأضافت الحاجة "نجاة" لـ"الدستور"، أنها تكرمت لمهنة الخياطة لتربية بناتها بعدما تركها زوجها وتزوج عليها زوجة ثانية وطلقها، فضلت أن تعيش لبناتها وقامت بتربيتهن، وعملت على ماكينة الخياطة وقامت بتعليم الفتيات، وتزويجهن، واستقرت في المنزل مع والدتها، تنتظر أحفادها يأتون لها في يوم الإجازة.

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

«جابر الخواطر».. استجابة عاجلة من الرئيس السيسي لعلاج شاب معاق بالشرقية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

كارت بطاقة الخدمات المتكاملة 2021| خطوات الاستعلام بالرقم القومي والرابط

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر