قصة كفاح الست «نجاة».. تعمل فى مهنة الخياطة منذ 60 عامًا لتربية بناتها (فيديو)

تحتفل مصر فى 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة لتكريم الأمهات المكافحات وأصحاب قصص النجاح والعطاء.ونستعرض قصة كفاح لسيدة عظيمة كافحت في حياتها: إنها الحاجة "نجاة هاشم عبدالحميد" 61 سنة ربة منزل مقيمة قرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، صاحبة قصة كفاح امتدت لأكثر من 60 سنة، حيث تزوجت فى سن صغيرة من أحد أبناء بالقرية، ورزقها الله منه بخمسة بنات.وقالت الحاجة "نجاة": إنها تعمل فى مهنة الخياطة من يوم كانت طفلة تعلمتها من والدتها، وعن ذكرياتها مع مهنة الخياطة قالت إن أول جلابية قامت بتفصيلها تقاضت عليها 10 قروش، وظلت فترة كبيرة تفصل العبايات الفلاحى للسيدات فى القرية، وتعرضت مؤخرًا لظروف صحية وضعف النظر فأصبحت قليلًا ما تجلس على ماكينة الخياطة.وأضافت الحاجة "نجاة" لـ"الدستور"، أنها تكرمت لمهنة الخياطة لتربية بناتها بعدما تركها زوجها وتزوج عليها زوجة ثانية وطلقها، فضلت أن تعيش لبناتها وقامت بتربيتهن، وعملت على ماكينة الخياطة وقامت بتعليم الفتيات، وتزويجهن، واستقرت في المنزل مع والدتها، تنتظر أحفادها يأتون لها في يوم الإجازة.