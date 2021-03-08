حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع الصندوق، في السابعة مساء الخميس الموافق 18 مارس الجاري، حفل الفنان جو وفرقته "شوية فن"، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.ويقدم الفنان "جو" مجموعة من أعماله الفنية منها: "أحكيلي حدوتة"، "صنايعي بهجة"، "حرف الشباك"، "شوية فكة"، "المرايا"، "حنة"، "قهوة وسط البلد"، "راجعة الصبايا"، "صياد"، "البحر"، "سكر أوكر" وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني التراث والفلكلور المُحببة للجمهور.جدير بالذكر أن الفنان أيمن جوزيف أسس فرقته "شوية فن" عام 2010، وقدم العديد من الأعمال الغنائية للأطفال والشباب، ودائما ما يحاكي في أغانية الطابع الإنساني والحياة اليومية والاجتماعية، كما يقوم "جو" بكتابة وتلحين مُعظم أغانيه.تتكون الفرقة من 14 عضوً ما بين عازفين ومطربين، أصدر أكثر من ألبوم غنائي منها "تحويجة" و"بهجة"، وقدم مع فرقته العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية.