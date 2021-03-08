قطاع المعاهد: امتحانات الأول الثانوى فى مستوى الطالب المتوسط

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ‏أن امتحانات اليوم الإثنين، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما شهدت لجان الامتحانات حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجفرافيا، بينما أدى طلاب العلمي الامتحان في مادة الجبر وحساب المثلثات والهندسة واللغة الأجنبية.وتفقدت لجان المتابعة مقرات الامتحانات بالمناطق الأزهرية المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات دون أي معوقات.ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي على مستوى الجمهورية (75988) طالبًا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العلمي (41688) طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.8%).‏