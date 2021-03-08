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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منصور حسن يتفقد إدارات وكليات مجمعات جامعة بني سويف

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:04 م
منصور حسن
منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية موسعة بكافة مجمعات الجامعة شرق وغرب النيل، وذلك للاطمئنان على أجواء انعقاد الامتحانات، وكذلك انتظام العمل وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

استهل الدكتور منصور حسن جولته بتفقد عددا من الإدارات والمكاتب الرئيسية بمبنى إدارة الجامعة شملت إدارات شئون الطلاب وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات الثقافية، والإدارة الهندسية، ومسرح الجامعة، ثم توجه رئيس الجامعة لتفقد عدد من لجان الامتحانات بكلية الآداب، مؤكدًا ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.

فيما توجه رئيس الجامعة إلى مجمع التعليم الصناعي لتفقد لجان الامتحانات المنعقدة بمبنى القاعات والمدرجات، وأطمأن على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات، فضلًا عن إجراءات التعقيم قبل الدخول، ومنع الدخول دون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، موجهًا ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

وفي سياق آخر، توجه رئيس الجامعة إلى مجمع 330 فدانا لتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية الألسن، وأكد ضرورة الانتهاء من تمهيد الطريق الخلفي للكلية،

وتفقد كلية الزراعة، وأكد ضرورة توسيع رقعة المنطقة الخضراء الخاصة بالكلية، كما تفقد كلية التمريض وأكد علي ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وعدم السماح بالتجمعات الطلابية أمام الكلية حفاظا على سلامة الطلاب، وأنهى رئيس الجامعة جولته بتفقد الجامعة الأهلية لمتابعة مدى إنجاز العمل على أرض الواقع.

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