بمبادرات وقروض ومعاشات.. جهود الحكومة لدعم المرأة صحيا واقتصاديا

- برنامج مستورة



- مبادرة دعم صحة المرأة



- مبادرة أنتِ الأساس



- مبادرة بنت مصر



- صندوق دعم المرأة المصرية



إذا أردت بناء مجتمع قوي فعليك ببناء ودعم المرأة، فدعم المرأة يعني دعم المجتمع ككل، وقد وسعت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من جهودها لدعم المرأة المصرية اقتصاديًا وصحيًا خاصة وأن نسبة كبيرة من الأسر المصرية تعولها نساء، ومن أهم هذه المبادرات ما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 لتمكين المرأة بحلول عام 2030، والتي تهدف إلى أن تكون شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثاني للاستراتيجية على التمكين الاقتصاد، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض من الجهود والمبادرات الحكومية لدعم المرأة المصرية صحيًا واقتصاديا.أطلق صندوق تحيا مصر برنامج "مستورة" لدعم وتمكين السيدات المعيلات من سن 21 وحتى 60 عامًا، وذلك في سابقة من نوعها حيث سيكون الدعم ليس في شكل قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة او متوسطة او متناهية الصغر؛ وإنما سيكون في شكل توفير أدوات إنتاج تبدأ بمبلغ 4 آلاف جنيه وحتى 21 ألفا.و يستهدف البرنامج جميع السيدات ومنهم اللائي يحصلن على معاش تكافل وكرامة، أو معاش من وزارة التضامن الاجتماعي أو حاصلة على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي كما نجح صندوق تحيا مصر في توفير نحو 19868 مشروع متناهي الصغر، بمختلف محافظات الجمهورية بتمويل بلغ 330 مليونًا و850 ألف جنيه حتى الآن.من أهم المبادرات التي دعمت المرأة منذ عام 2017 حفاظًا على صحتها لتكون أكثر قدرة على مواجهة أعباء الحياة وتربية الأبناء، وتم فحص 12 مليون سيدة بعمر أكثر من 18 عاما، وتبين انخفاض متوسط حجم الأورام من 5 سم إلى 3 سم مما يزيد نسب معدلات الشفاء إلى 90%.تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي في 9 محافظات وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان، وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة في الوحدات الصحية، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاما.وتستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك فى المرحلة الأولى 1030 فريق طبى من السيدات.مبادرة "بنت مصر" من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خاصة المرأة المعيلة بشكل عام والتي تعول أبنا من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وأوضحت الوزارة أن التمويل متناهي الصغر يستهدف المرأة بشكل عام وخاصة المرأة التي تعول أسرة بمفردها وتعول ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمثل مشروعات المرأة نحو 51% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي مولها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.أرادت الدولة من خلال هذا الصندوق تقديم مزيد من الدعم للمرأة المعيلة، والغارمة، والمسنة بتحقيق مزيدًا من التنمية الاقتصادية، للمرأة والارتقاء بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لها؛ كما يوفر الصندوق فرص عمل مختلفة للسيدات بما يتناسب مع مؤهلاتهم؛ كما يدعم الصندوق توفير وحدات سكنية بمشروعات الدولة المختلفة طبقًا للشروط مع مد مظلة التأمين الصحي.وحول النجاحات التي حققتها مصر في ملف تمكين المرأة، فقد وصلت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.