«Tom and Jerry» يتخطى مليوني جنيه في مصر

نجح فيلم «Tom and Jerry» في التواجد بشكل مميز في شباك التذاكر المصري بالتوازي مع تفوقه عالميا وتحقيقه إيرادات كبيرة وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودة المشاجرات والخلافات بين القط والفأر الشهير.وحقق الفيلم في مصر خلال 18 يوما من العرض في مصر 2 مليون جنيه و100 ألفا، وهي غيرادات مميزة جعلته يحتل صدارة الأفلام الأجنبية في مصر نظرا للإقبال الكبير عليه من الشباب المصري وتواجده في أكبر عدد من دور العرض المخصصة للأفلام الأجنبية.و"توم وجيري" تدور أحداثه في الفيلم الجديد عن عالم "توم وجيري"، وكيف تكشف الأحداث خلال هذه المرة عن عن الأحداث التي قابلت القط والفأر،وكيف تكونت صداقة بينهما وكيف نشأت العداوة بين الطرفين وسط أجواء مثيرة كعادتهما.يقدم بطولة فيلم "Tom and Jerry"، عدد من النجوم على منهم كلوي جريس موريتز، ومايكل بينا، وروب ديلاني، وكولن جوست، وكين جيونج، ومن تأليف، كاتي سيلبرمان، ومن إخراج تيم ستوري.