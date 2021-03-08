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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب الأول الثانوي بمدارس شبرا: امتحان التاريخ جيد لكن يحتاج وقت أطول

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:52 م
جريدة الدستور
حسام عسل
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أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس حي شبرا مصر، امتحان مادتي التاريخ والكمياء في اليوم الأخير من أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام «التابلت»، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مينا طالب بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين، إن أمتحان التاريخ كان جيدا لكن يحتاج المزيد من الوقت خاصة، لافتًا إلى أنه كان يواجه تباطئا في الاستجابة من خلال «السيستم» لكنه في تحسن عن أول الامتحانات.

من جانبه قال فهد طالب بالمدرسة ذاتها، إن امتحانات اليوم كانت الأكثر سهولة مقارنة بالامتحانات السابقة، لافتًا إلى أنه تم توزيع ورق لتسجيل رغبات التشعيب.

وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.


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