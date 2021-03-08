الإعدام للمتهم بـ«حرق سيدة الإسكندرية»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الإثنين، معاقبة المتهم بقتل سيدة العصافرة حرقا، بالإعدام شنقًا.شهدت الجلسة حضور المتهم من محبسه وسط إجراءات أمنية مشددة مرتديا البدلة البيضاء، واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة الي مرافعة النيابة والتي تناولت أركان الجريمة، بينما طالب محامي المتهم برد عضو هيئة المحكمة اليسار بينما أكدت المحكمة على إجراء المرافعة بينما تمسك بطلبه.كان قدم محامي المتهم بإشعال النيران في سيدة العصافرة، بمذكرة، إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، لرد الدائرة الأولي، ونظرها بدائرة أخرى.وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء حضور المتهم من محبسه، كما حضر أهل المجني عليها الي الجلسة وطالبوا بالقصاص وتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم بالاعدام شنقا لوضوح القضية والقتل العمد وازهاق الروح.كما حدثت مشادة بين محامي المتهم ومحامي المجني عليها واهلها وطالب برد الدايرة وإحالتها إلى دائرة أخرى لنظر القضية، ما أدى إلى تدخل الأمن وفض المناوشات بينهما.ترجع احداث القضية عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد، بورود بلاغ من المستشفي، بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبسؤال نجلها قرر ان قيام أحد الأشخاص قام بسرقة شقة حيث أبلغت المجني عليها، سامية حجازي، 60 سنة، ربه منزل، التي تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته وتم القبض على المتهم يدعى إبراهيم القبيصي، 35 سنة، عاطل، وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة التي قررت حبسه علي ذمة القضية.وأضاف في التحقيقات بعد الإفراج عن المتهم بضمان محل اقامته، قرر الانتقام من المجني عليها، بعد تسببها في حبسه، فاقتحم المنزل عليها، وقام بحرقها أمام احفادها مستخدما عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد تفريغ الكاميرات الي مكان المتهم وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه توجه إلى البنزينة وشراء البنزين وقام بالذهاب الي شقة المجني عليها بدافع الانتقام منها بعد علمه بالابلاغ عنه بسرقه ثلاجة من شقة حيرانها.وبسؤال عامل البنزينة قرر أن المتهم حضر بحوزته زجاجة صغيرة وطلب من شراء البنزين بحة تعطل "التوك توك" الخاص به ولم يعلم بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت تحت المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة عجوز عمدا بإشعال النيران بها أثناء تواجدها بشقتها، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال عامل البنزين عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة العجوز بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.