الدولار يرتفع مع تجدد مكاسب عوائد السندات الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، متجها صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، حيث أثارارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قلق المستثمرين في أسواق الأسهم.ونزلت العملة الأمريكية أربعة بالمئة في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4 بالمئة منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.وقال المحللون لدى يو.بي.إس في مذكرة يومية "ارتفاع العائدات الأمريكية يزيد من اضطراب سوق الأسهم ويعزز الدولار الأمريكي.. مازال مجلس الاحتياطي يتبنى التيسير النقدي لكن رئيسه جيروم باولقرر ألا ينتقد في تصريحاته ارتفاع العوائد مما يعطي الدولار دعما إضافيا على المدى القصير".