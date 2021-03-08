ارتفاع صادرات إندونيسيا من القصدير فبراير الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الإندونيسية الصادرة اليوم الإثنين، ارتفاع صادرات إندونيسيا من القصدير خلال فبراير الماضي بنسبة 4.1% إلى 4313.61 طن مقارنة بصادرات يناير الماضي التي كانت 4144.6 طن.في الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات القصدير الإندونيسي خلال الشهر الماضي 109.17 مليون دولار.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن صادرات إندونيسيا من القصدير خلال فبراير من العام الماضي بلغت 7464.18 طن، حيث تراجعت الصادرات خلال الشهور الماضية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.