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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: وارداتنا من مدخلات إنتاج الدواجن لم تتأثر بكورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:47 ص
الدواجن
الدواجن
عبدالناصرمحمد
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واصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، دعم صغار المربيين للدواجن من خلال مبادرة البنك المركزي، بقروض ميسرة بفائدة 5%، لتطوير عنابر الدواجن ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقًا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة وبعض البنوك الوطنية، عن طريق التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن يتم التواصل وتنسيق دائم مع الإتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة، كذلك فإن لجان الفحص الفنى لطلبات استيراد كافة احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظة عن أداء وظيفتها لتلبية احتياجات المستوردين والصناع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديدة ولا نعتمد على مصدر واحد.

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