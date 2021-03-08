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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:11 ص
طالبات الأول الثانوي
طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء
نور أيمن
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سيطر الهدوء على محيط مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، في آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافدت طالبات الصف الأول الثانوي، البوم الإثنين إلى لجان الامتحانات بمدرسة أسماء، ووسط حالة من البهجة لانتهاء الامتحانات ومرورها بسلام طوال الأيام الماضية.

ويؤدي طلاب المرحلة الأولى امتحاني التاريخ والكيمياء من خلال التابلت، وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.

وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية، ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات
الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات
الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات
الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات
الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات
الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات

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