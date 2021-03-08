الفرحة تُسيطر على طالبات الأول الثانوي بمدرسة أسماء في آخر أيام الامتحانات

سيطر الهدوء على محيط مدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لمنطقة طرة البلد، في آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتوافدت طالبات الصف الأول الثانوي، البوم الإثنين إلى لجان الامتحانات بمدرسة أسماء، ووسط حالة من البهجة لانتهاء الامتحانات ومرورها بسلام طوال الأيام الماضية.ويؤدي طلاب المرحلة الأولى امتحاني التاريخ والكيمياء من خلال التابلت، وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية، ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.