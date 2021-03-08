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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تايلور سويفت تشارك فى إحياء حفل توزيع جوائز جرامى

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:44 ص
تايلور سويفت
تايلور سويفت
وكالات
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أعلن منظمو حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية أن كل من تايلور سويفت، وهاري ستايلز، وميجان ثاي ستاليون، وكاردي بي، وباد باني، وبيلي إيليش، وبوست مالون سي سيشاركون في إحياء حفل توزيع الجوائز الاسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن مشاركة سويفت بالغناء في الحفل ستكون بمثابة أول ظهور لها في حفلات جرامي منذ عام 2016، عندما فازت بألبوم العام عن "1989".

ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثالث والستين، الذي سيتولى تقديمه تريفور نوح، على الهواء مباشرة في 14 مارس الجاري.

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