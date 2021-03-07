خبراء يطالبون بتعاون الهند وأرمينيا لمواجهة تحركات تركيا

دعا خبراء ومسؤولون بالهند إلى ضرورة عمل الهند وأرمينيا على تعزيز التعاون بينهما لمواجهة العلاقة الصاعدة بين باكستان وتركيا.وأوضح موقع " opindia" في تقريره اليوم الأحد، أن حرب إقليم ناغورنو كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا كانت من أهم الأحداث الجيوسياسية لعام 2020، حيث حققت الأولى انتصارات استراتيجية خلال الصراع بجانب تليقها دعمًا من تركيا كما وصل المقاتلون الباكستانيون إلى المنطقة أيضًا لمساعدة جهود الحرب الأذربيجانية.وأشار الموقع إلى أن أحد الآثار المباشرة للحرب دعوة اللجنة القومية الأرمنية الأمريكية (ANCA)، الولايات المتحدة لإدراج باكستان في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) لتمويل "المرتزقة الجهاديين" ضد أرمينيا.وأوضح التقرير الهندي أن محللين أكدوا ضرورة تعاون الهند وأرمينيا لمواجهة العلاقة بين باكستان وتركيا، بعدما دعمت أنقرة إسلام آباد في مسائل رئيسية مثل قضية إقليم كشمير، كما ظهرت تقارير تربط بين المنظمات المتطرفة مثل منظمة PFI التي تنسق مع المنظمات غير الحكومية التركية المدعومة من رجب طيب أردوغان.وقال يغيا تاشجيان المحلل والباحث الإقليمي، إن تركيا تحاول إقامة تحالف مع دول مثل باكستان لمواجهة تأثير الهند وروسيا، مشيرا إلى أن هناك تهديدًا مشروعًا بأن تركيا قد ترسل مرتزقتها إلى كشمير.وحتى الآن وفقا للموقع الهندي، حافظت نيودلهي على الحياد الاستراتيجي فيما يتعلق بإبادة تركيا للأمن، ومع ذلك نظرًا للميول التركية الأخيرة يجادل الخبراء بأن الهند عليها أن تزيد تعاونها مع أرمينيا على المستوى الدولي.