مقتل وإصابة 320 في انفجار بغينيا الإستوائية

قالت قناة تلفزيون (تي.في.جي.إي) المحلية إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سلسلة انفجارات وقعت بمدينة باتا في غينيا الاستوائية اليوم الأحد.وفى سياق متصل، قالت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية اليوم إن انفجارات عدة في مدينة باتا قد أسفرت عن إصابة المئات من الأشخاص.وكتبت السلطات الصحية تغريدة على تويتر بأن حوالي 300 شخص أصيبوا، وتم نقل الذين يعانون من إصابات بالغة إلى المستشفى.ولم يُعرف بعد عدد الضحايا، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص طمرتهم الأنقاض الناجمة عن الانفجارات، وفقا للتغريدة.وقال موقع "أهورايج" الإخباري المحلي على الانترنت إنه وقعت ثلاثة انفجارات مختلفة ألحقت أضرارا بمبان.ولا يزال سبب الانفجارات غير معروف في تلك الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي اشخاصا يفرون جراء الانفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان.