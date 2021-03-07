الوزراء الجزائري يصادق على قانون الانتخابات ويحذر من الفاسدين

صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، على مشروع قانون الانتخابات خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.وبحث الاجتماع مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وفق قناة "النهار".من جانبه شدد تبون، على إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين والاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها لمراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.وكان رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أعلن عن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.