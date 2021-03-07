البعثة الأممية تتمسك بانعقاد البرلمان الليبي وتنفي وجود رشاوى

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الأحد، أهمية عقد جلسة مجلس النواب الليبي غدا، وهي الجلسة الأولى منذ عدة سنوات، نافيا وقوع عمليات رشاوى بملتقى الحوار السياسي.وشدد المبعوث الخاص في بيان للبعثة مساء اليوم على أن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.وحذرت من عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة.يذكر أن وسائل إعلامية تداولت في وقت سابق رسائل مجهولة تؤكد إثبات البعثة الأممية وقوع عمليات رشاوى في ملتقى الحوار السياسي الذي أتى بحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي الجديد.