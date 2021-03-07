بابا الفاتيكان: نحن في حاجة إلى القدرة على التسامح

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه هناك حاجة إلى القدرة على التسامح ولكن أيضا الشجاعة لعدم الاستسلام، وفق لقناة «العربية».بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأحد، زيارة إلى الموصل التي كانت يومًا ما معقلًا لتنظيم داعش.وقدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل. وقال البابا من الموصل إن "التناقص المأساوي" بأعداد مسيحيي الشرق الأوسط "ضرر جسيم لا يمكن تقديره".بينما زغردت النساء وأُطلق سراح حمامة بيضاء، في إشارة إلى السلام، افتتح البابا فرانسيس نصبًا تذكاريًا للموتى. وصلّى "من أجل ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة"، مؤكدًا أن "الرجاء أقوى من الموت، والسلام أقوى من الحرب".