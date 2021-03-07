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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غضب أولياء أمور طلاب الإعدادية في سوهاج: الامتحان من التيرم الثاني

الأحد 07/مارس/2021 - 03:33 م
الامتحان
الامتحان
ريم محمود
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كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن أزمة حدثت داخل الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية اليوم بإدارة جرجا التعليمية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسؤول عن امتحان العلوم استعان بأسئلة من الفصل الدراسي الثاني في الامتحان، مشيرا إلى أن إدارة جرجا التعليمية منحت التلاميذ الدرجة كاملة دون العمل على إعادة الامتحان.

وانتشرت حالة من الغضب بين أولياء الأمور والمعلمين في جرجا، بسبب عدم قانونية الخطوة التي اتخذتها الإدارة بمنح الدرجة الكاملة للطلاب ومعالجة الخطأ بخطأ أكبر، مؤكدين أنه كان لابد من إعادة الامتحان أو تغيير الأسئلة بدلا من أن يتساوى الجميع.

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