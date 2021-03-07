غضب أولياء أمور طلاب الإعدادية في سوهاج: الامتحان من التيرم الثاني

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن أزمة حدثت داخل الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية اليوم بإدارة جرجا التعليمية.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسؤول عن امتحان العلوم استعان بأسئلة من الفصل الدراسي الثاني في الامتحان، مشيرا إلى أن إدارة جرجا التعليمية منحت التلاميذ الدرجة كاملة دون العمل على إعادة الامتحان.وانتشرت حالة من الغضب بين أولياء الأمور والمعلمين في جرجا، بسبب عدم قانونية الخطوة التي اتخذتها الإدارة بمنح الدرجة الكاملة للطلاب ومعالجة الخطأ بخطأ أكبر، مؤكدين أنه كان لابد من إعادة الامتحان أو تغيير الأسئلة بدلا من أن يتساوى الجميع.