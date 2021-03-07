لليوم الثاني.. استمرار هدم عقار فيصل المحترق (صور)

لليوم الثاني يتواصل هدم عقار فيصل بعد مرور أكثر من 40 يومًا علي حريقه، والذي تسبب في الكثير من الأزمات منها غلق الطريق الدائري ليوم كامل، وتصاعد الأدخنة لمدة 20 يومًا مما تسبب في اختناق بعض السكان المجاورين للعقار.وبدأ هدم العقار يدويًا من خلال عدد من عمال الهدم، ويتم هدم الحوائط من الأسفل للأعلى بغرض تخفيف الأحمال عن المبنى الذى يبلغ ارتفاعه 15 طابقًا، وتم الانتهاء من هدم حوائط الطوابق الأول، والثاني، والثالث، والرابع، وما زال العمال يقومون بهدم الطوابق الأخرى، كما يتم التخلص من مخلفات الهدم أولًا بأول، ويتم تنفيذ قرار الهدم يدويًا نظرًا لقرب العقار من الطريق الدائري.وتم غلق الشوارع الجانبية المؤدية للعقار من قبل رجال الأمن وفرض كردون أمني حوله حرصًا علي عدم حدوث أي خسائر بشرية بين الأهالي.يذكر أن النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.وتبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة وجود 11 برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق، وتم توصيل التيار الكهربي إليها بطريق السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.