توقعات دولية متفائلة بأداء الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح تقارير عدد من المؤسسات الدولية والأجنبية حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات جائحة كورونا وتوقعاتها فى هذا الشأن.وأشارت وزارة التخطيط، إلى تقرير مؤسسة اتش سى للأوراق والاستثمار والتى توقعت خلاله تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا موجبًا بنسبة 2.8% بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، إلى جانب توقع زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة قد تصل إلى 10% عن العام السابق، فضلًا عن تناول وكالة بلومبرج ما وصفته بارتفاع تاريخى إيجابى فى الاستثمارات الأجنبية فى السندات المصرية.كما تطرقت التخطيط، إلى تقرير صادر عن مؤسسة RolandBerger إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة، مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال 2020، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال.