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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

الأحد 07/مارس/2021 - 12:43 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتى استقبلتها المستشفى الجامعي الرئيسي للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي، والتى بلغت 28 حالة تتضمن 16 حالة مستقرة، و12 حالة أخرى بالعناية المركزة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الجامعي الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا من منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة وذلك من خلال المرحلة الأولى التي أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تتضمن تخصيص 72 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي إلى جانب 6 أسرة عادية ومركزة بمستشفى الأطفال لاستقبال الحالات الأقل من 15 سنة.

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