توفيق عبدالحميد بعد إصابته بكورونا: «معملتش مسحة.. لكن أختي أكدتلي» (خاص)

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، تفاصيل حالت الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وعزل نفسه حاليا في منزله لحين استقرار حالته الصحية.وأكد عبدالحميد لـ"الدستور"، أنه يشعر بتحسن كبير في حالتة الصحية رغم شدة التعب الأيام الماضية، موضحا أنه عازل نفسه في منزله ولم يقم بإجراء مسحة طبية للتأكد من إصابته بالفيروس، إذ فور شعوره ببعض الأعراض تحدث مع شقيقته التي تعمل طبيبة وتتواصل معه من حين لأخر، لمعرفة تطورات حالته الصحية والخضوع لبروتكول علاج وزارة الصحة.وأضاف الفنان، أنه لم يجري مسحة ولن يجريها مستقبلًا للتأكد من شفائه، لأنه يعيش بمفرده ولا يخرج كثيرًا بسبب مرض الغضروف، وبالتالي فهو يخضع للراحة في منزله لحين شعوره بتماثله للشفاء.ويبتعد الفنان توفيق عبدالحميد عن الوسط الفني منذ عدة سنوات، حيث كان أخر أعماله عام 2010 في مسلسل "سي عمر وليلى أفندي".وكان الفنان توفيق عبدالحميد قد خطف الأنظار إليه العام الماضي عند حضوره للمهرجان القومي للمسرح المصري لاستلام تكريمه عن مسيرته المسرحية والفنية، حيث كان الظهور الأول له منذ عدة سنوات وبكى لحظة استلام تكريمه مما وجده من حفاوة الاستقبال، وعرضت عليه أعمال كثيرة للعودة مرة أخرى لكنه رفض الأمر.